東冲有料到：泰國旅遊警察新搞作
2023年05月23日 15:00
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泰國政府旅遊局泰國辦事處日前舉辦了記者招待會講解當地的旅遊情況，分別有泰旅局代表Mr. Tanes Petsuwan（圖中）及旅遊警察代表Pol. Lt. Gen. Sukhun Prommayon（圖左）出席。（胡慧冲提供）
數月前在中國的討論區忽然出現了很多關於泰國旅遊的壞消息，消息一傳十、十傳百，輾轉成了網絡新聞，內容讓人覺得到訪泰國很危險，但實際情況如何呢？
如果真的如傳聞般危險，相信世界各地的旅客也不會依然繼續到訪泰國，酒店也不會經常爆滿了。
為了讓大家安心，泰國政府旅遊局泰國辦事處剛剛便舉辦了記者招待會，並邀請了一些中國內地的KOL來親身見證。在記招上除了講述一些事情的問題出處外，也找來了旅遊警察讓他們講解怎樣去保護旅客，以及當旅客一旦遇上麻煩時要如何求救，提高大家訪泰時的信心。
我經常說若果泰國真的是這麼危險的話，最擔心的並非旅客，而是在當地居住的日本人、韓國人、香港人、台灣人、中國人等外國人。若果連到來4日3夜的旅客都如此驚惶失措的話，那我們這班外國人在此長期生活的話，豈非連家門也不敢踏出半步？
在記招上主辦單位一再強調兩個號碼，一個是泰國政府旅遊局的熱線1672，另一個則是旅遊警察的熱線1155，兩者均可對應多種語言，出狀況時都可以向他們求救。而泰國旅遊警察甚至開設了名為「Police i lert u」的App，透過此App可更輕鬆方便地跟旅遊警察聯絡，並可向相關執法部門分享你所在的位置及情況，猶如有一位警察朋友陪在你身邊。
其實關於泰國旅遊的不利消息，每隔兩、三年便出現一趟，但奇怪的是，這些負面消息甚少在西方媒體或日本、韓國等地方的媒體出現。究竟是甚麼原因呢？另外，幾乎每天都有人問我「泰國是否真的很危險呢？」，我會叫他們到網上群組問問在當地生活的香港人，相信他們能給你一個更切實的答案。
其實作為一個以旅遊為經濟主打的國家，他們必定會盡力保護自己國家的聲譽及遊客，若果情況真的很惡劣，相信駐泰的領事館定必會通知自己國家的子民別前來泰國。你說是嗎？
胡慧冲