東冲有料到：泰國旅遊警察新搞作

數月前在中國的討論區忽然出現了很多關於泰國旅遊的壞消息，消息一傳十、十傳百，輾轉成了網絡新聞，內容讓人覺得到訪泰國很危險，但實際情況如何呢？

如果真的如傳聞般危險，相信世界各地的旅客也不會依然繼續到訪泰國，酒店也不會經常爆滿了。

為了讓大家安心，泰國政府旅遊局泰國辦事處剛剛便舉辦了記者招待會，並邀請了一些中國內地的KOL來親身見證。在記招上除了講述一些事情的問題出處外，也找來了旅遊警察讓他們講解怎樣去保護旅客，以及當旅客一旦遇上麻煩時要如何求救，提高大家訪泰時的信心。

我經常說若果泰國真的是這麼危險的話，最擔心的並非旅客，而是在當地居住的日本人、韓國人、香港人、台灣人、中國人等外國人。若果連到來4日3夜的旅客都如此驚惶失措的話，那我們這班外國人在此長期生活的話，豈非連家門也不敢踏出半步？

在記招上主辦單位一再強調兩個號碼，一個是泰國政府旅遊局的熱線1672，另一個則是旅遊警察的熱線1155，兩者均可對應多種語言，出狀況時都可以向他們求救。而泰國旅遊警察甚至開設了名為「Police i lert u」的App，透過此App可更輕鬆方便地跟旅遊警察聯絡，並可向相關執法部門分享你所在的位置及情況，猶如有一位警察朋友陪在你身邊。

其實關於泰國旅遊的不利消息，每隔兩、三年便出現一趟，但奇怪的是，這些負面消息甚少在西方媒體或日本、韓國等地方的媒體出現。究竟是甚麼原因呢？另外，幾乎每天都有人問我「泰國是否真的很危險呢？」，我會叫他們到網上群組問問在當地生活的香港人，相信他們能給你一個更切實的答案。

其實作為一個以旅遊為經濟主打的國家，他們必定會盡力保護自己國家的聲譽及遊客，若果情況真的很惡劣，相信駐泰的領事館定必會通知自己國家的子民別前來泰國。你說是嗎？

胡慧冲