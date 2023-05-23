拍內地綜藝遇不明因素　鄭容和抵北京不足72小時急返韓

內地自2016年實施「限韓令」禁止韓星在中國演出後，去年影音串流平台重新上架南韓電影，被視為解禁限韓令第一步，當中唔少內地節目都開始試水溫，今年愛奇藝就公開搵嚟韓國樂隊CNBLUE主音鄭容和上綜藝《奮鬥！新生一班》，點知鄭容和人都到咗北京，點知因不明原由，佢留咗不足3日就飛返韓國！

愛奇藝今年將推出音樂選秀節目《奮鬥！新生一班》，先前喺招商會上透露預擬嘉賓有胡海泉、鄭容和、X明星教師等，而鄭容和17日亦利用內地社交網晒出抵達北京機場嘅照片，仲好開心咁連日打卡及留言：「北京，好久不見」甚至仲有粉絲拍到鄭容和喺北京現代音樂學院錄節目嘅路透，點知於19日佢再次上載自拍時，IP位置已經變咗身處韓國，即係佢到埗不足72小時就急急飛回韓國。

其實早喺佢要嚟內地錄節目消息曝光後，已引嚟唔內地網友不滿，認為目前官方尚未解除限韓令，為何鄭容和仲可以上內地節目，更紛紛向北京市廣播電視局檢舉「抵制韓國人來華」，最後北京廣電局表示：「經向愛奇藝了解，平台表示，網傳鄭容和在北京錄制綜藝節目相關訊息並不屬實，該檔節目後續也不會使用鄭容和作為節目嘉賓。」