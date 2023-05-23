長久以來手提電腦的外形沒有太大變化，但隨着用家對手寫畫圖、便攜簡報及流動娛樂等需求日增，近年廠商試圖改變筆電形態，Lenovo新抵港的Yoga Book 9i是其中之一，首載全尺寸OLED雙芒，利用上下兩個屏幕可無縫切換多種形態，隨心變成電子書、繪圖板等。同期另有不少新款變形筆電和創意周邊配件，全部有姿勢有實際。

破格雙屏

Yoga Book 9i搭載兩個13.3吋2.8K OLED PureSight屏幕，均支援100% DCI-P3色準及Dolby Vision HDR技術，可按需要切換成筆電、平板或帳篷等模式，大大提升靈活度。筆電模式時，其中一邊屏幕可顯示虛擬鍵盤及觸控板，打字帶有震動回饋，毋須實體鍵盤也能辦公；平板模式則可配合隨附的Digital Pen 3手寫筆畫圖寫字；至於帳篷模式可一邊屏幕播放投影片，另一邊屏幕操控及圈出重點，增加雙方互動。除了以上3個模式，它仲有其他玩法，例如用5隻手指在屏幕空白位點一點便可啟動瀑布模式，雙屏會合併顯示單一頁面，對瀏覽長網頁尤其有幫助。硬件方面，內置Intel第13代Core i7 1355U處理器、16GB RAM及1TB SSD，效能足夠應付娛樂需要。此外，一如同系筆電搭載Bowers & Wilkins 360度旋轉式喇叭，不論屏幕如何翻轉摺疊，都可營造出逼真的Dolby Atmos音效。

攜行潮機

ROG Flow Z13 ACRNM RMT02由ASUS與機能潮牌ACRONYM合作推出，由電影《Iron Man》服裝設計師Phil Saunders參與製作，用上工業風設計配CNC鐵削鋁合金材質。最大賣點是搭載背帶系統，除手提和側孭外，特設「攜行模式」解放用家雙手，讓設計師隨時以觸控筆畫圖。內置13.4吋165Hz屏幕、13代Intel Core i9-13900H 處理器、NVIDIA GF RTX 4070顯示卡、32GB RAM及1TB SSD，效能強勁滿足創作需要。

360度翻屏

重量只有1.66kg的Galaxy Book3 Pro 360，特設360度鉸位，讓用戶輕鬆將16吋觸控屏幕翻轉，把筆電變成平板使用；同時支援S Pen手寫筆，帶來如真筆般的書寫體驗。其觸控板面積比上代大39%，視像鏡頭升級至1,080p質素，並改用76Wh電池令播片時間延長至19小時。其他硬件包括Intel第13代Core i7處理器、Iris Xe顯示晶片、16GB RAM及1TB SSD，提供Wi-Fi或5G版供選擇。

下摺鍵盤

Compal Mobile Office是一部摺疊式掌上型筆電，榮獲2023年度iF設計大獎，最特別是其鍵盤下方的掌托位可向下摺，令機身佔用空間大幅減低50%，同時改善散熱表現25%。摺疊的另一好處是多了前排I/O介面，當中包括USB-A、3.5mm Audio及SD卡槽，讓用戶更易插拔和擴充裝置。惟此機仍屬Concept階段，據知需要12個月以上時間開發，硬件規格及推出日期待定。

前拉繪圖

HP Dragonfly Folio G3屬二合一商務筆電，除了標準筆電及平板模式外，其13.5吋輕觸式屏幕還能向前拉至鍵盤前方，甚至變成繪圖板模樣；配合Dragonfly Folio無線觸控筆，記事畫圖得心應手。硬件則採用Intel第12代Core i7-1255U處理器、16GB RAM及512GB SSD，另內嵌B&O喇叭及800萬像素鏡頭。它更是少數通過MIL-STD-810H軍事標準的變形筆電，能承受極端溫度及墜落衝擊。