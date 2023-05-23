高質法西菜好選擇　鮮味滿瀉

除了與長老及長輩開飯會選擇中餐外，基本上其他日子都會揀選一些高質西餐廳用膳，善待自己與另一半及好友，最近有不少新店上場，亦有人氣食店換上驚喜新餐牌，想要新鮮感又得，想飽嘗鮮味亦得，齊齊開餐喇喂！

法式海產料理

喜歡在輕鬆氣氛下品嘗海鮮的，位於中環蘇豪區、主打創意海鮮法式料理的摩登法式餐酒館Bar Bleu或許是不錯的選擇，餐廳更是城中現時唯一一定只供應海鮮的現代法式餐廳，用上環球各地空運抵港的新鮮海產入饌，並由曾在米芝蓮餐廳任職的Chef Ka Kei Wong坐鎮，帶來多款創新菜式，餐單除了麵包外，所有菜式均由主廚親自製作，絕對是心思手工作。最近推出全新的周末供應的5道菜早午餐，主菜是主廚根據當天新鮮運抵的魚獲配以法式烹調手法炮製而成，如三文魚、鯖魚或海鱸魚等，配上自家製醬汁及精緻擺盤，驚喜十足。另一人氣主菜是松葉蟹梳乎厘奄列（需預定），蛋汁拂打至充滿空氣感後加入日本松葉蟹肉絲，煎至金黃色澤後淋上自家製鯡魚白奶油汁和海量的魚子醬，口感香濃幼滑。

西班牙午市驚喜

去年底於灣仔開業旋即成人氣店、集西班牙餐館與酒吧於一身的BÀRBAR，其招牌乳鴿鵝肝飯是不少粉絲晚餐必點之物。餐廳最近推出全新Lunch Menu，價格實惠親民，性價比相當高。湯是傳統的西班牙凍湯，用番茄及青瓜等炮製成凍湯，配上時令又色澤繽紛的雜莓，席前淋上橙紅色湯汁，亮麗顏色夠吸睛，加上酸香開胃，女生必Like！招牌必試馬德里經典的街頭小吃2.0版本的西班牙三文治，以軟熟的Brioche牛油麵包夾住慢煮牛肋肉絲，伴以酸洋葱和焦糖洋葱，牛肉軟腍入味又甘香，洋葱酸酸甜甜開胃解膩，可口回味！此外，還有多款Tapas，好似烤西班牙帕德龍辣椒，灑點海鹽，簡單的烹調方法卻引出辣椒的原始香氣與滋味。又有加利西亞八爪魚薯蓉，八爪魚鮮香軟腍，一咬即開，鋪上橄欖油及Paprika紅椒粉烤製的薯蓉及薯仔粒上，鮮香美味。