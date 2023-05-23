鄭艷麗身體狀況不佳　慨嘆難找長工

息影女星鄭艷麗2020年6月患上厭食症，體重跌至90多磅，一度被送往深切治療部（ICU），幸好接受治療兩日後轉回到普通病房，出院後身體逐漸康復。惟2021年6月再度入院，在社交平台上載吊鹽水照片，表示：「終於都敵不過入院、又跌咗落去100磅、我要加油。」

不時透過社交平台分享近況的她，早前發文談及身體狀況和工作，表示：「因為自己嘅身體問題，所以工作都唔可以好似正常人咁日日返工，所以之前做大集團嗰啲公司都唔能夠體諒我，所以會時時轉工，因為佢哋冇辦法接受到我返下工又唔返工。喺三月份有個朋友介紹我去間私房菜度做，本來唔想去，因為地區比較遠，因為冇嘢做，因為唔想成日喺屋企，所以就決心去見吓，見得成功，就開始喺3月21號上班。點知好景不成，四月我又中咗招，之後身體又一直咁差落去，所以只係返得11日工。」不少網友留言加油。

她又透露：「重點….我終於搵到一間肯體諒我嘅公司，老闆娘，儀姐。經理李小姐，和每一位員工，對我好好好體諒我，老闆娘仲知道我身體嘅狀況，仲想幫我醫好我嘅病，每日都俾個燉湯我飲。本來每日放工返屋企都會嘔，個胃又會痛得超厲害。依家都有嘔，但係至少冇胃痛，我感覺好窩心，好有溫暖，世界上真係仲有人情味嘅某啲地方。其實我係好缺乏俾人愛惜嘅，依家每日都覺得好友溫暖好有人愛惜我，所以一定要同大家分享，我諗我依家應該可以做到退休，唔使再成日轉來轉去啦！工作。 好感恩主給我一份咁好嘅工作，好感謝老闆娘公司所有嘅員工對我咁好感恩。」