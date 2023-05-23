孖許瑋甯拍《誰是被害者》第2季　劉俊謙超興奮：做了很久功課

台灣男星張孝全、許瑋甯、王識賢主演的串流平台推理影集《誰是被害者》，3年前播出時大受歡迎，而第二季卡士亦曝光，除了一眾主演外，香港代表劉俊謙、日本演員藤岡靛，以及闊別公仔箱11年的蘇慧倫亦有份參與，眾人均以新角色身份加入。劉俊謙飾演救助失家青少年的基金創辦人，將與上輯演記者的許瑋甯不乏對手戲，身為該劇鐵粉的他興奮表示：「從首季就很關注，從去年知道有機會參與演出全新一季，有感受到一定的壓力，做了很久的準備功課，但同時能和這麼多優秀的台灣演員合作，也令我感到很新鮮、很興奮、很期待。」

而相距十多年重拾演員身份的蘇慧倫則飾演法醫，與張孝全、王識賢一同參與追查過程，首次參演類型片的蘇慧倫坦言：「一開始接到邀請時，因為對這類型片感到陌生還蠻不安的，思考了非常久，可是心裏一直有種聲音在呼喚我，有很想試試看的衝動。」更指最後下定決心回歸影壇參演該劇，原因是做足了許多關於第一季的背景功課後才和劇組團隊碰面，除了被首季的內容打動，也深深地被製作團隊吸引，對於時隔十多年再回到劇組，她表示：「有趣的是開拍後發現，現在的戲劇拍攝環境與制度，和以往的經驗都有相當大的不同。加上在2003年也和孝全合作過，等於和他一起進入新的演出形態，也有時空微妙交錯的新鮮感。」