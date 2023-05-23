衛詩雅遭又南獵殺　靠睇卡通定驚

衛詩雅與黃又南主演電影《失衡凶間之罪與殺》單元《頭髮》，擁有一頭秀髮的衛詩雅扮演女團成員，遭變態髮型師又南獵殺。拍過不少驚慄片的她戲中要被綁、被追殺，還要聲嘶力竭狂呼，拍攝時的氣氛令現場工作人員也感到恐怖，連又南也大讚她硬淨。

拍過不少恐怖片的她一直未有留下陰影，原來有一套充滿童真的治療心靈方法：「我一拍完壓抑嘅戲，就會返屋企睇卡通片，有啲人話卡通片有治愈能力，唔知真定假，但我就係靠咁樣去恢復。」首次扮演變態角色的又南，事前花了一個月時間去跟髮型師學習洗頭與剪頭髮的手勢，拍攝時更順便充當「洗頭仔」為衛詩雅洗頭：「未試過做咁極端角色，同導演共識都係想轉型，今次想大家見到一個未見過嘅又南。」

恨演默劇 挑戰弱點

衛詩雅被問到事業上可希望尋求突破？她笑說：「我一直都突破緊，依家反而唔會刻意想做乜，以前好想試新嘢，依家就算角色好似以前，反而會好興奮，會諗喺有限嘅空間，可以有咩突破。唯一想試舞台劇、默劇，自己短處係身體語言，所以想向呢方面鑽研。」

場地：WESTART

服裝：maje（ 衛詩雅）、 @kapok（黃又南）