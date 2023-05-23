美人爛玩　盡享床上歡樂

有啲人明明打份工唔愁兩餐，但係就走去賭錢搞到欠下一身債。AV業界資深人士神仙乙就表示，好多人的確係自甘墮落，但係呢個都係佢哋嘅選擇，就好似日本AV界嘅「墮落美人」作品咁，女主角甘願做洩慾工具，卻又樂在其中。

爆發潮吹

喺S1出品嘅《惡女上司自甘墮落做應召女郎》中，小島南喺公司一名位高權重嘅女上司，最鍾意就係欺壓男下屬，尤其特別鍾意針對泰祥。由於連日來被小島南無理欺壓，令泰祥嘅精神壓力瀕臨崩潰，於是佢決定去酒店開房電召高級應召女郎出火，點知嚟到嘅靚女竟然係小島南，原來佢一直做副業，今次泰祥梗係唔會放過佢啦，一於上床瘋狂抽送，仲搞到小島南爆發潮吹添！而南妹見識過泰祥嘅強勁雄風後，就變成綿羊咁溫馴喇！

加入戰團

片廠大人之劇場製作嘅《墮落為滿足部長的需要》，講述太郎對女同事月乃露娜心儀已久，不過佢卻發現露娜經常走入部長室，房內仲傳出陣陣呻吟聲，有時露娜又會同部長一齊加班至深夜，唔知搞乜鬼！後來，太郎憑住良好嘅工作表現而獲得升職，部長就叫佢同露娜一齊入部長室，呢個時候終於見識到露娜原來係淫娃蕩婦，全程任由部長玩弄到潮吹亂噴，部長仲叫太郎加入戰團，佢亦當仁不讓提槍上陣啦！

錢債肉償

同樣由大人之劇場推出嘅《我的老婆墮落妓院》，夏目彩春嘅老公因為生意失敗，搞到欠一大筆債。有一日，債主臨門追數，見冇錢還，而彩春又秀色可餐，於是就提出錢債肉償，春妹為咗老公只好答應下海做妓女，就係咁，彩春開始賣肉生涯，而債主亦不時嚟「收利息」，仲叫幾個兄弟大玩3P！漸漸彩春亦放開懷抱，由墮落變成喜歡床上歡樂，寓工作於娛樂！

簡評

好多人都覺得愈墮落愈快樂，咁佢哋能夠自得其樂又真係唔使干涉佢哋太多嘅，正所謂子非魚，安知魚之樂嘛！今日介紹畀大家嘅3部作品中，女優就因為不同理由而墮落喇，而本仙最鍾意小島南主演嘅《惡女上司自甘墮落做應召女郎》，因為南妹好身材又靚女，今次扮演惡死寸嘴女上司，令人對佢又愛又恨，到佢畀男下屬玩弄時，真係大快人心，而睇見佢爆發出激烈潮吹，更係令人慾罷不能！