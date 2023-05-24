【是日通勝】

農曆四月初六

癸卯年 丁巳月 壬午日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、動土、祈福

忌：開渠、除服、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、20、25

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：事業受阻，欲速則不達，謀定而後動比較好。

金牛座：談情說愛吉日，若伴侶是處女座會更開心！

雙子座：處理錢銀問題有點糊塗，謹記投資需審慎。

巨蟹座：人逢喜事精神爽，可放膽追夢，勿浪費時光。

獅子座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

處女座：勿讓自己變得自私自利，要多點為人設想。

天秤座：面上掛着笑容，可改善人緣，運氣不會差。

天蠍座：別掛住談戀愛，再不專心工作有可能犯錯。

人馬座：努力維繫人際關係，有困難才不會感孤單。

山羊座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間。

水瓶座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

雙魚座：工作運上升，把握機會，距離成功非常近。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）虎 人緣好

（跌）鼠 脾氣差

鼠：是日沖煞，易因一點小事就大發雷霆。

牛：財運差，小心因粗心大意而損失財物。

虎：熱心助人，有求必應，人緣直線上升。

兔：逞強沒好處，胡亂作出承諾會有麻煩。

龍：偏財旺，投資可一試，能有不錯回報。

蛇：提防爛桃花，面對誘惑必須保持清醒。

馬：心煩氣躁，做事難集中，防小人暗算。

羊：有望一展所長，不管做甚麼都易成功。

猴：家庭生活和諧，能感受到親人的支持。

雞：今天的事今天做，宜專注工作勿分心。

狗：獲財神眷顧，易有收禮物和中獎機會。

豬：一寸光陰一寸金，抽空進修對你有益！

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

客廳擺設宜忌

客廳是家中風水十分重要的區域，往往是踏進屋內的首個區域，也是一家人長期坐臥的地方，故此客廳的布局不容忽視。

1.家具不能太多

若客廳狹小，忌擺放大型的梳化、飯桌、組合櫃及音響器材等，因擠迫地擺設家具會令客廳的「流動線」不順暢，所謂「流動線」是指供人行走的通道，如果通道狹窄，加上又是七轉八彎的，不但容易造成碰撞，也會使家人的財運不佳。

2.梳化需靠山

不論擺放何種梳化，必須要遵循背靠實牆的理論，家人長期坐卧的地方如背靠實牆，寓意處事有貴人扶持。但如果梳化背後是玻璃窗或通道，由於背後空洞洞，便會造成「散泄之局」，難以旺丁旺財，長期坐卧更容易患上各種小病痛。

3.梳化勿置橫樑下

梳化不宜放在任何橫樑下或燈槽底，否則便有如「橫樑壓頂」，除健康會受到衝擊，容易出現頭痛及傷風感冒等毛病外，運氣亦容易走下坡。

4.茶几勿喧賓奪主

茶几與梳化相配，大小比例要得宜，否則在客廳裏便有喧賓奪主或過於寒酸之感。尤其客廳面積有限者，茶几體積更忌過大，否則會影響客廳的流動線，令氣場運行不夠順暢。形態方面，茶几的外形首選方正，次選圓形，最忌為帶尖銳利角的特別造型，長期指向室內區域，容易造成煞氣。