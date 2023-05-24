劇迷追睇「賣豬」　陳星妤懵盛盛做小三：男仔唔簡單！

無綫新紮小花陳星妤在處女劇《一舞傾城》接受高難度挑戰，角色不停轉換身份，甚至在不知情狀況下成為第三者。她坦言現實生活中同樣遇過「三人行」局面，不禁慨嘆：「啲男仔唔係咁簡單。」

陳星妤首次拍劇，已需要由學生、啤酒妹、舞女、小三再演到加入娛圈拍戲，在20多集的劇集中不停轉換身份。最近劇情講到她被母親袁潔儀游說「賣豬」，前晚更被「媽媽生」莊鍶敏狂摑5巴掌，頓成網民熱話。談到第一次拍劇，她笑說：「隔離期間先收到完整劇本，睇完發現原來咁重戲！嚟緊我驚再被劇迷批判，因為會交代我抵受唔住男人（關楚耀）嘅花言巧語而『被小三』（不知情下成為第三者）。」她指現實生活中，感情路上同樣遲熟：「正式嘅初戀去到成20歲，至今拍拖次數5隻手指數得晒，不過同角色一樣，遇過『被小三』嘅經歷，而且唔止一次！」

原來星妤於中學時代初來港生活及求學，難以抵抗美食的誘惑而發胖，加上箍牙，種種外在條件令她一度自我放棄：「當時畀同學叫『粉果達人』就知幾食得，真係肥到冇腰！我又諗咁辛苦由內地落嚟讀書，應該要注重學業，所以大學後先敢闖情關。（點樣『被小三』？）兼職模特兒後開始識多咗人，發覺啲男仔唔係咁簡單，當佢見得你好疏就知道發生乜事，不過我仲天真到以為佢忙做嘢。試過有個畀我發現原來佢喺海外有個女友，佢話大家其實唔會再見，我叫佢搞掂先嚟搵我。」

對於今次劇中兩位男友，星妤讚口不絕：「高鈞賢係暖男，好照顧我。我哋喺佛山開工，而佢屋企喺廣州，出出入入都會車埋，又叫佢助手幫我。而關楚耀喺『愛情動作戲』方面好有經驗，可以指點我。今次拍劇好開心，上上下下好齊心，導演又畀機會我自由發揮，剛開工時我連點望鏡頭都冇概念，大家肯幫我，覺得自己一路拍一路有進步。」對於未來接演的角色，她顯得野心勃勃：「好想挑戰奸角，因為我唔似奸人，唔似就愈想試！同埋我唔想被柔弱嘅外表決定戲路，《宮心計》姚金鈴呢類角色就係我目標。坦白講，直至依家我拍咗嘅兩套戲都唔係純TVB製作，好多監製對我嘅印象同認識都唔深，所以希望快啲有機會獲派演公司劇，相信係好好嘅體驗同演技磨練。」