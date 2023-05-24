《譯戰同盟》拍出男人情義　積佳蘭賀自己睇到喊

英國導演佳烈治（Guy Ritchie）以黑色幽默與風格凌厲的黑幫片起家，也曾拍過比較主流的《神探福爾摩斯》（Sherlock Holmes）系列與迪士尼真人版《阿拉丁》（Aladdin），但以討伐塔利班為背景的《譯戰同盟》（Guy Ritchie's The Covenant）是他首次挑戰戰爭片題材，而且收起招牌的黑色幽默，全程嚴肅認真，描寫由美國男星積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）飾演的美軍士官長，與伊拉克裔男星Dar Salim飾演的阿富汗翻譯兵，如何由不信任發展至生死與共的關係，在充滿實感逼力的殺戮場面間，拍出男人毋需多言的感人情義，積佳蘭賀受訪時表示自己看到結局也看到流淚！

積佳蘭賀表示：「我想我從來沒有看過一套自己參演的電影會看到哭，但這套電影就令我看到哭，令我很驚訝……是結局令我流淚。最後的那處。而電影中首次槍戰，當一切亂成一團時我也很受觸動。導演是透過動作去訴說一個感人的故事。我很驚訝那段戲對自己的影響，它真的很觸動到我。我很不習慣在螢幕上看自己，但這套電影的故事影響到我，它亦提醒我，我們作為美國人與世界公民的意義。做好事也會招至怨恨，也牽涉很多複雜性。這套電影是說，做好事是要行動，很多時候不能只是口講，而是看你實際上做了甚麼。」