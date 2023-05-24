恐怖交通事故有後續　衛詩雅收執法人員私信？

藝人衛詩雅（Michelle）、黃又南、蔡思韵、胡子彤、陳毅燊（ANSONBEAN）及朱鑑然等昨晚（23日）出席電影《失衡凶間之罪與殺》首映禮。Michelle早前目擊一宗恐怖交通事故，事後更將車Cam片於社交平台發布，談到事件時她表示至今仍猶有餘悸，更自爆懷疑遇上騙徒，她説：「我分享咗段片之後，有個人經我社交平台不斷言音私訊甚至打畀我，我當然冇聽電話，佢就有段文字話『你好，我係調查呢單案件嘅執法人員，我哋想搵你調查呢件事，請你聽我電話』我就覺得好奇怪，即刻Cap圖然後話畀我經理人知，當時我哋仲討論緊係咪應該盡公民責任聯絡番佢，點知當我再撳入去個訊息，諗住覆佢如果真係執法人員嘅話就聯絡我，點知撳入去啲訊息已經冇晒。」她坦言回想起來十分奇怪，為何對方會以這種方式私下聯絡，而不是直接向公司找她，更表示已於社交網封鎖了對方。

身旁黃又南聞言後亦表示自己曾遇過類似事件：「幾年前嘅事，當時有個Madam打嚟，叫我睇番自己車Cam早幾日嘅片，話當時有3個歹徒打完劫喺我部車兩邊行過，仲話佢哋已經偽裝咗所以我唔會察覺，我話要時間番去睇，但唔好彩因為已經相隔幾日，條片已經冇咗，我覆番佢話唔好意思幫佢唔到，佢話唔關事啦係佢太遲搵我。」他指對方聯絡他時已清晰交代隸屬單位及案件編號，故相信並非騙徒。

二人主演電影中其中一個單元《頭髮》，飾演有戀髮癖好的又南對自己表現十分滿意：「我收到劇本之後好鍾意，導演同我諗法一樣想畀大家睇到一個唔同嘅黃又南，同埋2、3年前自己都諗過轉型，因為年紀越大冇理由仲做小子，所以開始操弗，又睇好多唔同嘅電影去增值。（今次達到效果？）出嚟效果我同導演都好鍾意，希望大家睇完會見到另一面嘅黃又南。」問到拍檔Michelle是否認同？她即表示認同，更笑言很怕對方：「我現場見到佢已經好憎佢，好驚呀！之前睇佢演唱會見佢操到好大隻，今次戲入面佢不斷要殺我好多掙扎場面，佢又咁大隻，所以我喺現場見到佢會避開佢，我諗我哋喺現場加埋應該講唔夠10句嘢。」又南則表示與Michelle認識多年，但今次才是首次有對手戲合作，更大讚對方很硬淨：「佢冇用過替身每場都親身上陣，撞到周身瘀傷，現場地方好細好易撞親，我仲記得有一場係要用索帶索住佢，佢叫我唔使就住可以索緊啲。」大讚拍檔夠專業。