康城電影節　湯漢斯夫婦出席首映行紅地氈不滿被趕同工作人員拗交

入圍今屆《康城電影節》「主競賽單元」的荷里活大卡士電影《小行星都市》（Asteroid City）香港時間今日凌晨舉行盛大首映禮，導致韋斯安德遜（Wes Anderson）率領片中一班紅星包括奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）、「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）以及艾哲倫保迪（Adrien Brody）等一同現身。期間湯與影星妻子麗達韋遜（Rita Wilson）行紅地氈時懷疑逗留得太耐被驅趕而與工作人員理論！

照片中見到湯漢斯夫婦黑面與工作人員手指指爭拗，之後他們被影到「歸隊」與其他拍檔在樓梯頂上大合照。除了湯漢斯帶埋另一半現身之外，史嘉娜亦偕電視編劇老公Colin Jost一同行紅地氈，並當眾面貼面「放閃」！由於眾星在紅地氈逗留得太長時間導致影片延遲20分鐘才「開場」。

除了《小》片一眾巨星之外，內地女星范冰冰亦繼續做「氈星」以性感毛毛露肩裙打扮現身，並與美國創科大亨馬斯克（Elon Musk）的母親Maye Musk手挽手出席。此外，日本巨星北野武亦與新作《首》多位影星包括西島秀俊、淺野忠信、中村獅童等「全男班」一同「踩場」出席首映，場面星光熠熠！