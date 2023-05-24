支嚳儀搞首個粉絲見面會　帶埋阿仔出席見世面

於《中年好聲音》成為「顏值擔當」的支嚳儀，人氣不遜其他得獎者，她的粉絲團「支心人」十分齊心，首個粉絲見面會於本月21日在其創辦的烘焙店內順利舉行，她表示從無想過會有屬於自己的粉絲見面會，至今仍覺得不可思議，十分感動：「我永遠記得的第一次，一齊整鬥雞眼Chi Cookie Cupcake，一齊近距離暢談人生，真係好特別，感謝你們的愛，小支加滿了油會繼續努力的。」當日約廿名粉絲出席，有男有女涵蓋不同的年鹷層，之前與粉絲網上互動，未曾見過真人，原來不少粉絲屬媽媽級。支嚳儀並帶同仔仔出席見世面，仔仔似乎感染到媽咪的興奮，相當雀躍。

提到她設計的鬥雞眼Chi Cookie ，Chi Cookie 是由何博文替她改的花名，中文名「支嚳儀」的諧音，她覺得十分好聽，啟發創作成Cupcake：「參加比賽時，大家留意到我成日做鬼面，表情多多，因為我係一個好快樂嘅人，Cupcake上面忌廉用cheese做，真係Chi Cookie（Cheese Cookie）。」今次聚會主要分享工作及人生，下次準備安排樂隊，與粉絲以歌傳情。