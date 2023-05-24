Lisa同Ｖ現身康城　一晚連走兩場為娜奧美賀壽

韓國女團BLACK PINK成員Rose與Jennie先後在《康城電影節》「亮相」，前晚，BLACK PINK另一成員Lisa亦盛裝連環現身當地舉行的活動。

除了Lisa之外，Jennie的緋聞男友防彈少年團的成員V亦以代言人身份出席，他與Lisa有在活動中合照。此外，韓國男星朴寶劍亦現身同一活動。除了一眾「韓星」之外，美國天后Taylor Swift的「過氣男友」英國男星Joe Alwyn亦有出席該品牌的晚宴，今次是他分手後首次出席公開場合。

出席完品牌活動後，Lisa和V即趕另一場出席英國超模「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）於當地品牌為她舉行的生日派對，當晚內地女星范冰冰都有出席。而昨晚冰冰繼續現身，出席群星參與的船上派對。同場還有荷里活男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）以及史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）等。

V連環出席康城派對，他的緋聞女友Jennie昨日就繼續於康城出席有份主演的美劇《偶像漩渦》（The Idol）記者會，她身穿露肩小黑裙亮相。