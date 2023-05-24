化Jisoo甜美妝容　跳同款開花舞

Jisoo的SOLO單曲《Flower》熱爆全球，相信大家最近都有被裏面的「開花舞」洗腦，不少名人都爭先學習模仿。而新階段的Jisoo也愈來愈漂亮，其實這是因為她的妝容從出道到現在轉變了不少地方，屬於淡顏系的長相終於找到自己的風格。以下為大家整理了Jisoo在新專輯面世後轉換的妝容重點，同樣是淡顏系的人請留意啦！

霧感毛流眉

Jisoo的眉形是偏一字眉，大家可以先勾勒出直條形狀的眉形，然後用Benefit Cosmetics最新推出的Goof Proof簡易柔霧眉粉填補空白處，需要特別注意眉頭與眉尾處，將弧度畫直。接著再用眉刷將眉毛往上梳，梳出毛流感就可打造出Jisoo充滿溫柔感的眉妝。

自然淡色眼影

Jisoo的眼影強調自然，只需模擬出皮膚的血色感。大家可以選擇偏自然感的裸粉色調，以及大地色調眼影。而且Jisoo眼下部分很平整，大家亦不需要過度強調眼下的妝容，只係要用畫過上眼皮的眼影去填補下眼尾與臥蠶的位置即可。眼頭與眼尾需要加上一些眼影，但也是以自然手法為主，只是想模擬眼部的陰影。

眼下胭脂

一般人畫胭脂會畫在蘋果肌的部位，但Jisoo卻是直接畫在靠近眼下的部位，用胭脂掃大面積暈染至蘋果肌處。過程中需要使用與眼影同色調的胭脂，雖然不夠日常但卻可以顯出個人特色，而且也更顯甜美感。大家亦可以用HUDA Beauty的唇頰兩用小奶霜，以點壓的方式畫在臉上，再使用手指輕輕推開暈染之蘋果肌部分即可。

光澤形唇妝

唇部需要打造自然的光澤感，先用唇線筆畫出輪廓，再用有顏色的唇膏去填補。從唇部的淺色部位開始填色，慢慢過渡到深色部位就可完成。Jisoo偏愛光澤感唇膏，她使用獨特的草莓限定色系Dior誘惑煥彩潤唇膏 031，滋潤光澤有效潤色雙唇，低調地煥發唇部自然健康色澤。