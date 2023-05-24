貴人十級跳　范冰冰拖馬斯克阿媽出巡博入荷里活

內地女星范冰冰依家「戀戰康城」，今屆《康城電影節》凡有紅地氈嘅地方就見到佢，香港時間今日（24日）凌晨係荷里活大卡士電影《小行星都市》（Asteroid City）盛大首映禮，當中星光熠熠有導演韋斯安德遜（Wes Anderson）、奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）、「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）等。不過大家都唔夠范冰冰搶眼，唔係佢條性感毛毛露肩裙搶fo，而係佢同美國創科大亨馬斯克（Elon Musk）媽媽Maye Musk手挽手出席！

今屆康城電影節范冰冰可謂奇招多多，更大晒人面廣，今次佢同Maye玩到去情同姐妹咁，兩個全程黐到實，又手拖手揈住咁去搭𨋢，更加一齊搭車兼嘟嘴扮錫錫，感情好到加零一，范冰冰又等唔切心急開直播，話佢兩個約咗私人時間飲下午茶，佢事先又送咗自己品牌嘅面膜畀對方，好期待對方嘅使用心得。范冰冰又透露正睇新片劇本，叫粉絲期待佢接新作。

其實今次范冰冰現身康城，佢就不斷同大批荷里活當紅人物及名人見面及合照，明顯想開拓荷里活新血路，即使於內地被視為「劣迹藝人」，再無翻身機會，依家佢眼光放得更大，面向國際出動認識多位貴人，唔知Maye幫唔幫到手帶挈佢勇闖奧斯卡呢？