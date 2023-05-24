由荷里活男星雲狄素（Vin Diesel）主演的賣座新作《狂野時速10》（Fast X），上星期全球開畫，上映唔夠1周全球累積票房已衝破2.673億美元（約21億港元）。而雲在20多年間已拍攝10部《狂》，近日更有傳他打算再拍多3集才「收手」，他近日受訪時就解釋自己唔想結束《狂》的原因！

雲解釋全因為自己太愛《狂》系列，他說：「上一次我同我個女講呢套係最後一集，我就見到（女兒）流眼淚。所以我必須要謹慎說話同埋同咩人講。」此外，他亦表示系列的眾演員亦是他不想完結《狂》的原因：「我哋有個出色嘅卡士陣容，我哋以愛引領。我哋努力創造一個環境，​​等佢哋可以盡最大努力工作。呢個就係所有演員真正想要嘅，就係感覺好似佢哋被支持嚟創造獨特嘅角色。永遠存在嘅角色，你會喺呢個系列中睇到呢一點。」另方面，雲日前受訪時自爆已籌備女角色擔正的《狂》外傳電影。

此外，荷里活男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）日前被爆曾被斟演《狂野時速10》，而今次更是他第2度被斟參與《狂野》系列，原來2019年他曾被斟接拍外傳《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw），不過同樣被他婉拒。據在《狂》飾演Aimes的Alan Ritchson表示，原本奇洛被斟飾演他的角色。