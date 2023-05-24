林夏薇壓力太大急跌3KG　真空上陣擔心走光

藝人林夏薇（薇薇）以代言人身份出席中環旗艦店開幕，真空deep V上陣，十分性感，她表示雖然做足安全措施，仍好擔心走光，又自爆近日開《逆天奇案2》疑給自己壓力過大，體重急降，之前被媽咪養肥的3KG，火速打回原形，她說：「本身今日預咗着呢件衫，係好啱身，今日着上身發覺有啲分別，件衫鬆咗，要多啲時間做安全措施，有啲驚，要挺直啲條腰。」她表示因第一次拍續集，特別緊張，第一集成績理想，希望續集再好些，故做定好多功課，成為壓力來源。她透露開工3星期大部份拍室內景，遲些會有較多外景，不太擔心天熱辛苦，她與陳展鵬都是第一次拍續集戲，相信對方一樣緊張，不過2人再度合作，會更加有默契。

提到《法言人》收視理想，今日（24日）在電視城舉行祝捷會，她開心努力獲得好成績，估不到大家好喜歡她與馬國明、張頴康、黃嘉樂的友情歲月：「好多人留言畀我，問我幾時再同馬國明組CP，呢對幾受歡迎。（會唔會都拍續集？）希望有機會啦！要問監製，不過《逆天奇案2》都要開到9月。」除了拍劇，她也忙於出席活動，今年已第三次出席代言活動，工作忙人變得很有動力，她的保養心得是，除了吃保健品外，每日都會飲水果水。