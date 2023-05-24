沙漠起家　The House of Dali

沙漠予人的印象不外乎荒蕪、乾旱、缺水、人迹罕至，似乎不是一個宜居的地方，但隨着科技日新月異，消除客觀環境的局限已不再是天方夜譚，正如SpaceX創始人Elon Musk深信人類可在未來移居火星，那麼以沙漠為家又有何稀奇？像今次介紹的概念建築均以沙漠為選址，不但形態各異，且極之奢華，真的令人充滿期待！

超現實之家

跟畢加索、馬蒂斯齊名，被譽為20世紀最具代表性3大畫家之一的達利（Salvador Dali），常把不相干的事物並列在畫作之中，好像違反邏輯，卻隱含不易解讀的寓意，而由Slika Studios首席建築師Milan Bogovac設計的「The House of Dali」，就是受這位超現實主義大師所啟發。

建築面積預計為900平方米的「The House of Dali」，像一件藝術雕塑，外觀奇特，看似紅色的流水瀑布，形態令人聯想起達利的《時間之舞」系列。它被一塊熔化狀的半透明聚碳酸酯覆層屏蔽，並藉此把頂層的睡房、一樓的起居區和地下連接起來，配合達利最具代表性的紅唇梳化「Dalilips」等設施，即使周邊環境顯得荒涼，也令人嚮往。