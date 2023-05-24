寶珮如陪溫裕紅度過最後日子：佢腹腔個瘤好惡！

阮政峰、寶珮如、方紹聰在尖沙咀為演出電影《世上只有爸爸好》宣傳，政峰指在電影中能跟已故的廖啟智合作，當時感到相當震撼，覺得自己好像井底之蛙，自言當時表現並不理想。問到智叔可有指導他？政峰說：「智叔平時好少講嘢，有程車上面佢主動問我訓練班學咗啲咩，當時自己諗可能表現唔好智叔先咁問，為咗呢件事都崩潰咗3個月，自己同佢講喺訓練班上堂同實戰係有距離，後來佢話如果頭先場戲佢會選擇咁樣去做，當時係有啲忟，如果早啲同我講，我係可以做到，之後再諗智叔係想我將來演繹有另一個角度，而唔係要另一個智叔。」

寶珮如指與智叔拍攝第一場戲就要喊到崩潰，壓力相當大，亦有向對方求教，她說：「佢話唔使啦，你都拍咗好多，做番自己嘅嘢就得。」她又發覺智叔沉默寡言，是在不停鑽研角色，有場對手戲更被他帶住入戲爆喊，從中獲益良多。講到好友溫裕紅不敵癌魔離世，她指過去幾年一班朋友一直陪伴住她，去到近月情況轉差，她說：「佢腹腔個瘤好惡，不停長大好似大肚咁，亦唔可以躺平瞓覺，要不停做手術，為咗口福可以食嘢，佢係一個好勁嘅戰士。個半月前做咗最後一次引流手術，為咗可以食到一啖嘢，之後捱多個幾月，佢主動同醫生講都攰啦，唔想再醫，後期冇做任何嘢，只係打嗎啡止痛，佢依家返天家唔使受苦，大家都祝福佢，希望喺天家再見。」