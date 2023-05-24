智能手錶鬥強悍　有隻行到山仲可深潛？

唔少運動好愛者都鍾意翻山越嶺，在郊野或海中進行各種訓練，在此環境下智能運動錶少啲能耐都唔得，所以近年主打強悍的專業智能錶應運而生，以下幾隻就是最新型號！

極限深潛 肌群偵測

Amazfit T-Rex Ultra為極地而生，配備高強度316L不銹鋼錶殼，4個按鍵加入防泥按鍵設計，讓它通過15項MIL-STD-810G軍用認證，在低至-30度低溫環境也能正常運作。手錶支援6個衞星系統及雙頻GPS定位，可在山上快速定位，並提供路線導入、離線地圖、氣壓高度計等功能，助用戶了解未知路線的環境狀況。此外，它是少數通過EN13319及ISO6245兩個國際公認潛水配件標準認證的智能手錶，防水度達10ATM，不但可戴住去衝浪滑水，就算30米水深自由潛水也能正常運作，名副其實上山下海都無問題！

此錶提供大量實時數據，例如空氣壓力、浪潮、溫度等，配合BioTracker生物識別傳感器，可在高海拔環境下發出異常心率及血氧飽和度（SpO2）警告，讓用家更準確掌握環境及身體狀況。此錶可記錄多達 162種運動， 力量訓練模式時更能自動識別25種力量訓練動作，繼而分析對應肌肉群組及強度，於鍛煉後讓用家在Zepp程式查閱訓練進度。日常使用模式下電池壽命長達20天，開啟耐力GPS模式也用到80小時，足以應付100公里越野賽事！

太陽充電 超長續航

Garmin Instinct 2X Solar最大亮點是1.51吋Power Glass 太陽能充電錶面，產生的電力比上代多出50%，在智慧模式下最長可享有無限電力，GPS模式最長85小時，比不少同級手錶更加長氣！配備50mm耐衝擊錶殼、防水等級達10ATM，並通過美國MIL-STD-810軍規標準的耐熱、防撞及抗水測試。身體數據方面，它特設HRV心率變異狀態功能，助用戶適時調節訓練強度，此外還有每日訓練建議、VO2 MAX最大攝氧量、腕式光學心率感測、進階睡眠監測、早安晨報等功能。

耐用輕磅 探險而設

Suunto Vertical產自芬蘭，以不銹鋼及藍寶石水晶打造，耐用度有保證。內載1.4吋280x280解像度顯示屏，僅重89g做運動時不構成負擔。支援雙頻GNSS衞星定位系統，提供免費離線地圖下載，輔以指南針、高度計及天氣預報功能，專為戶外探險而設。運動模式超過95個，涵蓋單車、遠足、游泳、滑雪等，實時監察心率、卡路里燃燒量、平均圈速等資訊。此機亦對應太陽能充電，足夠續航60天！