馬國明擔心被觀眾睇厭　成收視福將鬆一口氣

視帝馬國明、黃嘉樂和趙璧渝等主演無綫劇《法言人》大結局錄得25.3收視，而myTV SUPER 7天跨平台總直播點擊率約440萬。成績斐然台前幕後今日（24日）於電視城舉行祝捷會報喜。

正趕拍新劇《新聞女王》的馬國明雖然一面倦容，但聞得收視佳績亦禁不住喜悅心情。對於《法》劇開播前。接二連三有他主演的劇集推出，馬國明一度擔心「觀眾睇厭」，如今成為收視福將，他謙稱：「福將就唔講得，係好運啫，觀眾仲鍾意睇我演嘅戲梗係開心啦。坦白講，香港人睇劇嘅模式已經改變咗，係得閒先上網撳番嚟睇，所以啲個成績我係覺得驚喜嘅。」

談到《新聞女王》，他透露：「因為依家拍緊劇內新聞部嘅主景，所以比較辛苦啲，每日得3、4粒鐘時間休息，好彩就嚟拍完，我撐多幾日完咗呢部分就冇咁甘！（享受同佘詩曼鬥戲？）梗係，佢係一個好好嘅對手，而且好照顧拍檔，得閒又會萬歲請大家食嘢。（套劇會唔會今年播，等你成為三冠王？？《隱形戰隊》及《法言人》收視名列前茅）？）呢個真係唔知，成套劇應該拍到手6月中，因為呢套劇係合拍嘅，所以唔係公司可以決定幾時推出。」