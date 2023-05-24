饞嘴可以點？全新小食仲有冰凍啤酒解饞

最近真係好多節目，又要睇波又要睇造星，間唔時口痕或夜盲盲肚空空可以點？梗係預備定止口痕零食或柯打定頂肚美食，有埋冰凍啤酒就更Perfect喇！

饞嘴必備

零食界傳奇

薯片素來是零食界天王之一，深受大小朋友喜愛，而卡樂B早前更與宅卡B聯乘推出熱浪香辣味薯條而大受歡迎，旋即登上傳奇寶座後，最近再下一城，帶來全新的燒烤味薯條。聯乘作以風味獨特燒烤味薯條重新演繹，用上原個薯仔，製成口感鬆脆而不油膩的薯條，配上惹味獨特的經典燒烤口味，濃郁的薯香中散發陣陣烤肉與野菜風味，而且每塊香脆可口的薯片都有濃厚的肉味，味道又層次分明，令人難以抗拒。人氣角色Jagabee Potta亦於包裝上鬼馬登場，這款強強聯乘，將品牌長青人氣的BBQ燒烤味薯片與宅卡B薯條結合，相信又會掀起一陣搶購風！

健康堅果

喜歡飲茶或啤酒類飲料的，堅果零食可以說非常匹配的小食，奇華餅家最近就推出全新的「鮑汁腰果」及「琥珀合桃」，前者用上品質上乘的越南腰果，每一粒都非常飽滿，以濃郁的鮑汁包裹住，鮮香獨特；後者則用上優質美國核桃，口感香脆，帶回甘，外層蘸滿韓國黃糖及芝麻粒，散發淡淡甘蔗香氣，清甜不膩，香口芝麻亦增加口感與香氣，既富營養而甘香美味，令人欲罷不能！

麻辣炸雞

麻辣可以說是近年飲食潮流大熱口味，坊間的麻辣食店開到成行成市可以一斑，繼早前有快餐店將招牌豬扒焗飯加入酸辣口味後，最近連鎖炸雞店亦摻一腳，推出全新的「麻辣口水脆雞系列」，以將麻、辣、鮮、香、脆集於一身，務求顛覆大家對「口水雞」的既有印象，系列有3款美食，包括麻辣口水脆雞、麻辣口水脆雞翼及麻辣口水雞扒桶飯，小食又有，頂肚的又有，仲非常惹味開胃，怕辣的話，仲有冰爽解辣特飲「冬瓜檸檬蘆薈爽」，夜盲盲睇波必備！

冰涼消暑

本地聯乘

既然有不少饞嘴小食，如果加埋冰凍啤酒，絕對是睇波煲劇不二之選的好組合。想飲全撐本土品牌與文化的，「友」手工啤酒最與屹位於香港逾百年的「粵東磁廠」合作，製作出專屬香港人的「限量版港彩啤酒杯」，運用了磁廠的本地傳統港彩瓷技藝，將本地創作單位Brainrental筆下的品牌招牌圖案結合是次主題元素，融入啤酒花圖案，以經典的青花瓷藍白色設計呈現出來，將中、西、新、舊結合，以香港工藝帶來一個充滿本土味道的香港人專屬啤酒杯；既具收藏價值，飲起嚟亦夠Feel！於5月24日至6月6日於指定便利店選購兩罐手工啤酒，即可免費換購期間限定的聯乘啤酒杯1隻（換完即止）。此外，於5月24日至6月21日期間，於指定酒吧及餐廳柯打一Set兩款手工啤酒，即可獲貼紙1個，集齊3個貼紙，更有機會參與由兩個品牌合作所舉辦的彩瓷啤酒杯工作坊（於6月24日舉行），創作出自己專屬的彩瓷啤酒杯（名額有限，先到先得）！

金黃醒神

女生飲啤酒多傾向清爽口味，而香港暢銷品牌之一的SKOL獅威啤酒最近就換上新形象，以耳目一新的品牌標誌及醒目包裝示人，全新標誌中的飛鷹圖案，象徵自在與自信，配合醒目黃色及紅色為主調的全新包裝，充滿活力與時代感，帶來煥然一新的視覺享受。最重要是是味道依然，以歐洲傳統釀酒工藝 ，沿用優質原材料和釀造技術，選用啤酒花、穀物麥芽和純淨水釀製而成，酒色金黃，口感清爽易入口；想隨時歎清爽冰凍好Easy！