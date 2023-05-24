汽車保險多少少啱啱好：前擋風玻璃爛咗有妙計

【特約報道】有時泊車遇到沒有屋頂遮頭的地方，當外來物件高空砸下時，前擋風玻璃分分鐘變成碎片。又或者在馬路上行駛的時候，特別容易意外受到碎石彈擊，導致前擋風玻璃損壞。這時，一份實用的汽車保險可為你省卻煩惱。

有些車主以為前擋風玻璃保障是全保的專利，但其實中國平安網上汽車保險的指定三保計劃已經可以包埋前擋風玻璃，並將由嚴選且具認可性的服務供應商進行前擋風玻璃更換，全年最高賠償總額上限為HKD3,000，且沒有墊底費，每保單年度內可索償最多一次。想了解更多詳情，就立即睇片《多少少啱啱好EP3：三保擋一擋》啦！

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■ 有效期：2024年3月31日

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