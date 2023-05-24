【美女饕廚】尖沙咀新開高質鐵板餐篇

今日介紹一家鄰近尖沙咀碼頭大型商場附近的一間鐵板燒餐廳。這裏擁有溫馨且舒適的氛圍，讓大家可以放鬆身心，享受美食和表演，餐廳裏面還設獨立房，很適合一家大細去。

這裏有不同的套餐，我們可以根據自己的預算和喜好選擇。套餐不是很便宜的那種，我個人認為是值得的，這是因為他們使用高品質的食材，廚師們十分注重食材的品質，堅持使用新鮮的蔬菜、高品質的肉類和新鮮的海鮮。這些食材會在當日或前一天從市場訂購，以確保食材的新鮮度和質量。除此之外，廚師技藝非常熟練，將食材直接在熱鐵板上炙烤，發出的嘶嘶聲音、食材的香氣以及廚師表演的視覺效果，同時展示出他們的技藝和創意。小朋友很享受廚師的表演，在鐵板上創造火山效果，中間時段阿仔更被邀請一齊做其中一款菜式──鐵板多士，充滿着娛樂及令人興奮的用餐體驗。

先來前菜蒸蛋，蛋蒸至布丁般絲滑，吸收了龍蝦芡汁，多了一份鮮香。頭盤是本地馬友配白粥，自家製鹹鮮馬友煎封後緊緊鎖住魚肉裏的魚汁，外皮金黃香脆，入口甘香無比，配上白粥來平衡鹹味。

第二道菜是日本北海道蝦夷鮑魚，是黑鮑的一種，用鐵板燒輕烤令其肉質入口帶柔滑且富彈性，配上肝醬提升鮮味層次。

第三道菜是烤活榮螺，配上香草牛油和薯蓉，就像法國的經典菜式──Escargot en Bourgogne，充滿大蒜牛油香，榮螺口感彈牙有咬口。

第四道菜是之前提及的火燄環節，烤腦天肉，脂香入口慢慢溶化，帶煙熏香氣。

第五道菜是脆魚鱗馬頭，酥香味脆，在口中瞬間轉化為甜嫩的魚肉質感，對比鮮明。

第六道菜是鐵板燒大蝦，Size超巨型，燒至完美七成熟。第七道菜是煎鵝肝，配上冰菠蘿減膩。

第八道菜是美國封門柳，油花少但肉味非常濃郁，肉質腍嫩。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）