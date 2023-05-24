林明禎女神大解放　飲醉最想剝光豬

馬來西亞女神林明禎接拍以剩餘麵包釀製手工啤酒的廣告，自言一試麵包啤酒即愛上的她，拍攝廣告時露肩晒腿，索爆上陣，但說對白時因NG，即萌爆扁嘴，電暈攝影師！而她更以娃娃音搞笑地說對白：「睥咩睥？麵包變啤酒，唔得咩？」自言千杯不醉的她，更自爆如飲醉想剝光豬的狂想！

林明禎說：「坦白講，我從來冇飲醉過，所以我都好想知我飲醉咗係咩樣。如果我飲醉咗可以變成男仔，我第一件事應該會除衫，攞支啤酒跑去海邊曬太陽。」她續說疫情期間，因為常要往來台灣及馬來西亞工作兼需要隔離，其媽媽幾乎每天問她有否喝酒，因為林母覺得酒精可以殺菌消毒！

另外，林明禎以身材好見稱，尤其有22吋纖腰，但身材非只是得天獨厚，也跟飲食習慣有關，她說：「我原本係想要環保，所以食少啲肉，我嘅身體、體態，我都覺得變得好好，唔止可以環保，自己都可以變得更加好。嘩，有押韻！」她更笑言自己是麵包與啤酒的混合體，她說：「我覺得我喺屋企人同朋友面前係暖暖嘅麵包，我自己一個人時，就係好冰涼嘅啤酒。就係外表好cool咁，但你認識我之後，你反而就覺得我很熱情、好容易親近。」