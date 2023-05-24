鍾柔美做7狗主人　貴婦犬Cha Cha多才多藝

J2（82台）打造的香港電視史上首個狗狗選美騷《超級毛特兒大賽》，由周奕瑋（Jarvis）及黃嘉雯（Carmaney）等擔任主持。昨晚（23日）壓軸出場的，是「聲夢小花」鍾柔美（Yumi），她帶同6歲多的貴婦犬Cha Cha擔任「超毛應援團團長」，為各「預備生」打氣。原來Yumi養了7隻狗狗，當中以Cha Cha最多才多藝，無論是「Sit」、「畀手」或「Hi Five」等指令，應對有餘。

16組人狗「預備生」中的主人，包括藝人、模特兒及素人，帶同金毛尋回犬Silly參加的Sharon是模特兒，Silly成為焦點，因牠能模仿救護車的聲音，Sharon和Silly這個人狗組合更被封為「美女與靚狗」。另外一位帶摩天使Bubu出戰的主人Sasa，一現身即吸引全場目光，Carmaney讚她與愛犬都像小公主般可愛，Sasa則笑說只有愛犬是公主。而素人阿偉分享愛犬Jammy的故事令人淚崩，他指16歲的Jammy依然好火，他說雖不知道Jammy能活到多少歲，但他和Jammy都會繼續加油：「諗住佢16歲喇，未必再有機會。其實贏輸冇乜所謂，佢咁可愛、咁得意、又細細隻。」

至於今晚（24日）播出的一集，是16組「預備生」將進行第一輪淘汰戰，自選飾物拍攝官方照，以進級12強。拍攝過程中，有狗狗遇到意外血染攝影棚，Carmaney更因個別參賽者的表現感動落淚。