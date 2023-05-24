吳志慶在港搞見面會　蘇麗珊現身捧場

藝人蘇麗珊今晚現身台星吳志慶（大飛）、憑BL劇《我的牙想你》在台灣爆紅的吳岳擎(Andy)和魔術師簡暐哲的粉絲見面會，她透露之前到台灣經朋友介紀下認識，獲知他們來港，專程前來捧場：「我3個都支持，佢哋係唔同類型，Andy係小鮮肉，魔術師帶畀你快樂和驚喜，大飛就好搞笑。」自言最喜歡搞笑類型男仔，像男友就很滑稽，欣賞男友有內涵和才華出眾，不注重樣貌。對於專程來欣賞其他男仔，男友可會呷醋？「男友有一齊嚟，預先獲得准許（唔畀你一個嚟？）係⋯唔係，帶埋佢一齊嚟。」

現場，大飛先以廣東話打招呼，表現親民，對香港首個粉絲見面會，感覺好特別，因有一段日子沒有出埠，雖然他不諳廣東話，但仍絞盡腦汁表演，好像他自彈自唱Beyond的《海闊天空》，廣東歌尚算不俗。又與Andy合唱多首國語歌等，而魔術師簡暐哲就跟粉絲一同表演魔術，令現場氣氛高漲。

受訪時，簡暐哲自稱唱歌難聽，故不肯獻唱，問大飛可有跟簡暐哲學魔術？他笑言學了很多，全因為了「把妹」（識女仔）用，至於可有成功例子，他說：「有些成功，不過最後女生都是看長相，Andy就不用學，因為他靚仔。」早前大飛喝醉摔下樓梯致半邊臉嚴重受傷，見他左邊臉肌肉不太自然，且出現大細眼，他表示神經線未完全康復，需要時間，但說話和視力不受影響。