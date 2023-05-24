冠軍級Body　全民眼甘甘

網絡世界中有各類型嘅性感網紅，有狂野亦有優雅氣質，而呢位嚟自泰國嘅性感網紅Lemon Kanphitcha正係屬於後者之餘，唔少網民坦言對佢一見傾心，究竟佢嘅魅力有幾吸引呢？

選美摘后冠

優雅呢個形容詞相信大家都識，但係乜嘢叫優雅呢？翻開辭典，上面嘅解釋係「優雅係一種和詣，類似於美麗，只不過美麗係上天嘅恩賜，而優雅係藝術嘅產物。」就咁講，大家係咪好難明呢？唔緊要，只要睇吓Lemon Kanphitcha喺社交帳號上所分享嘅性感寫真相，就明白優雅嘅定義。雖然大家第一眼望落去，都會被佢迷人嘅樣貌，同埋嗰對激凸車頭燈所吸引，但當大家將焦點拉開啲，感受一下佢嘅魅力時，便會感受到佢身上散發出嚟嘅動人氣質，難怪曾參加選美比賽嘅佢，憑住過人魅力揮抵其他佳麗摘下后冠。

胸大有腦

雖然Lemon Kanphitcha個樣夠索，身材亦相當有睇頭，但咪以為佢只係得個殼，其實佢係個知識型索女兼係老闆娘嚟㗎！畢業於曼谷大學嘅佢，擁有航空商業管理學位，2021年更開設公司做生意，絕對係胸大有腦！

佢既係網紅又係老闆娘，又擁有優秀嘅天賦本錢，點可以收收埋埋咁浪費呢？故此早喺佢讀大學學時期，已兼職做模特兒，由時裝模特兒到車模都做過之餘，更憑住高質外形喺泰國模特兒界有相當人氣，亦正因為咁嘅緣故，所以佢從嗰時開始便經營個人社交帳號，畀大家感受到佢過人風采。

作為性感網紅嘅Lemon Kanphitcha，佢最吸睛嘅地方固然係誘人身材，而佢亦知道自己最養眼之處，否則就唔會每次喺社交平台分享寫真相時，總愛凸顯胸前優勢啦！

Profile

出生地：泰國

身高：167cm

三圍：34G-23-35