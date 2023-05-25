【是日通勝】

農曆四月初七

癸卯年 丁巳月 癸未日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、結網、置產

忌：詞訟、行喪、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：12、28、37

幸運顏色：白、金

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔先機。

金牛座：工作不乏發揮空間，可獲超乎想像的佳績。

雙子座：處理感情問題要忠於自己，切忌拖泥帶水。

巨蟹座：心態正面，處變不驚，遇上麻煩也不用怯。

獅子座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

處女座：搵錢要依正路，勿因一時貪念而行差踏錯。

天秤座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

天蠍座：工作表現欠理想，只能怪自己做事不專心。

人馬座：事業運不錯，但財運平平，投資宜保持審慎。

山羊座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

水瓶座：做適量運動對身心有益，是時候坐言起行。

雙魚座：感情多波折，不知道怎麼辦，是時候反省。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）兔 遇貴人

（跌）牛 人緣差

鼠：身邊多小人，行事要小心，可保平安。

牛：是日沖煞，霉運籠罩，人際關係欠佳。

虎：心平氣和，可靜心處理一些棘手問題。

兔：人緣運上升，多跟別人互動會有得着。

龍：頭昏腦脹，出錯頻率高，是時候休息。

蛇：受壞心情影響，易因亂說話而得罪人。

馬：眉精眼企，能攻善守，謀事無往而不利。

羊：懂得在職場上爭取表現，成功指日可待。

猴：感情關係現暗湧，多溝通可化解誤會。

雞：社交運強，跟陌生人交談也暢所欲言。

狗：易與別人發生口角，要注意說話語氣。

豬：抽空跟同事朋友交流，可獲有用訊息。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

萬般皆是命

有兩句諺語：「萬般皆是命，半點不由人。」其實是出自《警世通言．卷一七．鈍秀才一朝交泰》：「其年正是三十二歲，交逢好運，正應張鐵品先生推算之語。可見：萬般皆是命，半點不由人。」

難道這就是叫世人認命，消極對待人生，放浪形骸嗎？不是。這兩句實在是說得對，裏面說的「命」就是先天的條件，例如：出生的年月日時、地點、家庭環境、世界局勢、人種等等，這些是不能控制的，就是所謂的「命」。這「命」雖決定了你先天的條件，但不是代表了你人生就如何去過。

好像玩遊戲的一開始，會隨機分配玩家角色的各項能力值，有角色攻擊力強但靈敏度低，有角色生命力強但防禦力低等等，這些可以說是遊戲角色的「命」，但得到較為不如意的角色，就要放棄嗎？不是的。你還能決定如何去控制這個角色，好好去享受遊戲的樂趣。攻擊力強就去近戰殺敵為主、魔法力強就遠程攻敵或輔助前鋒、靈敏度強就去做探子，各司其職，各守本分。如果硬是去按自己心意，不順其勢，反其道去而行，遊戲當然難玩，人生當然不開心啦！