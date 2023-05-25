陳敏之睇齊內地頂級網紅　陳自瑤帶貨威到去杭州

近日榮升無綫「財女」的陳敏之不停為公司開帶貨直播，成績愈戰愈勇，更紅到內地，日前除了到杭州做直播外，更到上海為內地最大網上交易平台拍攝廣告，廣告中她化身超能媽媽，相當生鬼。而最厲害的是今次廣告除了敏之之外，還有內地超級網紅「口紅一哥」李佳琦及羅永浩，雖然他們不是一同拍攝，但能於同一廣告片中出現，敏之坦言非常開心，更希望有機會跟擁有數千萬粉絲的超級主播李佳琦學嘢。

敏之接受東網獨家訪問時謂:「之前我飛咗去上海為呢個平台下月中的盛典拍攝廣告，呢條廣告片能夠令我可以同好欣賞嘅前輩李佳琦老師、羅永浩老師一齊現身，真係感到好榮幸。我自己好鍾意睇直播，我真係好希望能夠有朝一日可以同兩位老師合作。」敏之向來對化妝品、護膚品都甚有研究，她坦言如果能夠跟李佳琦老師做到一場直播，或者上對方的節目，真的會開心到癲！她謂：「因為主播真係唔容易做，我仲有好多嘢想喺佢哋身上學。」

現時於內地的巴士、地鐵站都可以見到敏之的廣告，她表示：「周圍都見到我，好多朋友經過都發畀我睇，又喺我廣告前面打卡！」說到今次酬勞肯定不少時，敏之謂：「我都唔諗酬勞嘅嘢！最緊要有機會，自己一直默默耕耘，希望自己會有進步。」說到她是今年TVB搵得最多錢的女藝人，她即時否認，更謂：「公司有好多人都好叻㗎！」

至於前年已開設個人網上頻道，同樣吸金力甚強的陳自瑤（YoYo）就繼續發威，之前她與馬國明做帶貨直播全場銷售額突破8,300萬港元，而YoYo日前亦專登飛到杭州做直播，她受訪時謂：「呢幾年都冇返過內地，今次係第一次有品牌方邀請做直播嘉賓，所以都係一個新嘗試，好開心有呢個機會。」她又指今次被邀請做嘉賓，跟之前TVB帶貨完全一樣：「做嘉賓一定輕鬆好玩啲，我都好多年冇去過杭州，好多年前去橫店拍嘢，都試過拍完搭幾個鐘頭車去杭州，今次再去真係變咗好多。」說到呢排頻頻接job搵銀，她謂：「還可以啦！種類多元化咗，公司有新嘢畀我哋試之餘，我哋又有機會去其他地方做。(內地酬勞好好？)正常價錢啦！希望陸續有嚟，希望可以去唔同嘅城市做。」