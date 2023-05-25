「綠葉王」譚偉權離巢　轉友台尋找新出路

藝人譚偉權（Gary）與無綫合約屆滿宣布離巢，他說：「今年啱啱係我喺無綫踏入第十年，最後一套劇《異空感應》，我仲有一套存貨《隱門》，好似就快推出。」Gary透露依家做緊音樂劇《我們的青春日誌》，也幫HOY TV拍攝資訊節目《東呃西騙》，同Ben Sir（歐陽偉豪）、七師傅佢哋合作，玩得好開心，係一個新嘗試。」

Gary當年讀演藝學院時，已幫無綫拍實況劇集，又主持音樂節目，畢業後正式加入無綫主持兒童節目《閃電傳真機》，Gary哥哥個名亦因此而來，之後他又去做舞台劇，期間不時返無綫做嘉賓主持，直至2013年再返去簽約，並主力拍劇，他說：「好多謝咁多個監製，用過我嘅導演、合作過嘅PA、crew呀，梳化服都好錫我好照顧我。」

他特別多謝王心慰（Amy），他最後兩套劇都是Amy：「佢每次開劇都預我有份，啲角色都好好玩。」早前他回公司交還物品，就撞正Amy：「佢捉住我傾咗陣偈，佢話點解我做咁大決定，做乜唔話佢知，我話唔好意思，當時Amy姐忙緊拍《異》，我唔想打攪佢，佢仲喺櫃桶攞封利是畀我，祝福我，佢話佢明白，亦支持我想做自己想做嘅嘢，佢仲話第日有劇啱我，會搵我返去幫手。」

他指自己多年默默耕耘，希望有好的角色可以發揮，有空間可進步，他說：「我知道我唔可以太執着，同埋唔可以太放任自己，我都要搵食，今次我離開都考慮咗一陣，公司都有叫我留低，但基於好多問題同原因，我選擇咗合約完咗就離開。」