縱橫樂壇半世紀　美國搖滾女王天娜端納病逝

美國搖滾女王天娜端納(Tina Turner)昨日於瑞士的寓所內病逝,享年83歲。

天娜的發言人透露她因長期病患而所困擾,最終於蘇黎世附近的家中安詳離世,發言人形容世界喪失一位樂壇傳奇和典範。

出生於美國田納西州的天娜早於50年代已展開樂壇生涯,60年代她與音樂人老公Ike Turner組成Ike & Turner組合因而於音樂事業打響名堂,天娜初期唱過不少名曲包括《River Deep, Mountain High》以及經典之作《Proud Mary》等金曲。在1978年她因不堪忍受丈夫的家庭暴力而與他離婚。

沉寂多年的她80年代再戰樂壇,1984年推出的第5張個人專輯《Private Dancer》而令事業登上高峰,除了專輯的點題歌《Private Dancer》之外,另一名曲《What's Love Got to Do with It》亦唱到街知巷聞。

除了唱歌之外,天娜亦主演過多部電影,包括與阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)合作的動作片《幻影英雄》(Last Action Hero)以及與米路吉遜(Mel Gibson)合作的《末日戰士勇破雷電堡》(Mad Max Beyond Thunderdome)。1993年,天娜的事跡被拍成傳記電影《天娜真愛又如何》(What's Love Got to Do with It),而美國女星安琪拉比薩(Angela Bassett)在片中飾演天娜,她更因此而勇奪《金球獎》影后以及獲奧斯卡最佳女主角提名。

天娜於2013年與德國音樂監製Erwin Bac結婚,並定居瑞士。她近年飽受病患困擾,包括在2016年患上腸癌,翌年則因為腎衰竭而獲Erwin捐腎續命。