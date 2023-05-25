東港城「Happy Shopping 購物折2023」　5至7月多重購物獎賞

【特約報道】東港城「Happy Shopping購物折」自4月推出以來大受歡迎，商戶人流銷情均報捷，購物折乘勢聯同場內逾90個商戶品牌繼續推出多重激筍購物優惠，由即日起至7月9日浪接浪放送驚喜獎賞，消費獎賞合共近HK$200萬。

$1輕鬆換走潮流電玩

由即日起至7月9日，東港城誠意推出【至尊印花賞】，顧客於場內消費滿HK$10,000即可獲得電子印花一個，儲滿指定數量印章即送不同面額東港城零售電子贈券，回贈最高可達HK$87,000！同樣是5月開推的【HK$1瘋狂搶】大家一定要mark實，隨時有機會以HK$1換購城中潮流電玩！精明買家只要消費滿指定金額，HK$1換購iPhone、iPad及PS5等型格而實用的城中潮物不再是夢，更額外再送不同種類的電子贈券，令你滿載而歸。

6月加推【滋味三重賞】及【100分激賞】

身為精明的消費者當然要留意東港城於6月壓軸加推的【滋味三重賞】以及【100分激賞】，一邊掃貨，一邊換領更多心頭好！由6月12日起於場內餐廳以電子消費累積滿指定金額，即可換領超值福袋，將Recolte果汁機、日式小電鍋等人氣家電以及不同電子贈券通通帶回家，同時亦可賺取The Point積分，啱晒一眾知慳識儉的煮婦；而同樣由6月12日起，過百名幸運兒只要於場內消費滿指定金額，就可以用100 The Point積分帶走多款Dyson、Bruno、OTO、德國寶等潮流家電以及不同豐富禮品，優惠驚喜一浪接一浪，萬勿錯過入手的好時機！

6大系列商戶優惠

於東港城購物折期間，場內超過90個品牌聯合推出6大東港城商戶獨家優惠，包括：驚喜1折狂歡派對、人氣產品買一送一優惠、致「識飲識食」的你、夏日清爽大作戰、今期流行打扮日誌，以及5至7月Happy Shopping，大家記低Jetso攻略，優惠一出立即搶購！

1）驚喜1折狂歡派對：各商戶推出1折超值優惠，今個夏天勢成眾人焦點！特別推介多項激筍優惠，$25就可以買走一盒30片的彩色隱形眼鏡，絕對經濟又實惠！

2）人氣產品買一送一優惠：多款產品買一送一，以一個價錢就買到兩樣心水產品，雙倍享受雙倍快樂！

3）致「識飲識食」的你：身為識食之人，當然知道要邊食邊賺，以優惠價享盡人間美食！

4）夏日清爽大作戰：推介不同夏日相關商品，「爽」賺每個優惠，度過這個炎熱的夏天！

5）今期流行打扮日誌：想緊貼潮流、展現自我風格？立即掌握最新流行時尚攻略，打造獨一無二的穿搭風格！

6）5至7月Happy Shopping：橫跨3個月的海量限時優惠，部分更低至25折，必定有一款合你心意，一於盡情Happy Shopping！