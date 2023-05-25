康城電影節　德國超模Heidi Klum首映真空上陣意外走光露點

越南名導演陳英雄執導的法國電影《La Passion De Dodin Bouffant》香港時間今日凌晨於《康城電影節》舉行首映禮，除了導演以及女主角法國女星茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）之外，一眾名人紅星亦有現身紅地氈。其中向來衣着大膽的德國模特兒主持Heidi Klum亦有出席，由於太性感的關係期間意外走光露點，老貓燒鬚！

她身穿一件超級巨型披肩的黃色開胸性感晚裝開胸長裙，她於紅地氈上不停施展「大鵬展翅」用雙手揚起披肩，期間她被影到因一時太大動作而意外露點，認真尷尬！

除了Heidi露點搶Fo之外，瑞典超模Elsa Hosk亦以奇裝異服出席是次首映，她化身成紙公仔穿上一條特別設計的「紙板裙」現身，實行以「奇招取勝」！此外，紅地氈上亦見到英國女星姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）、韓國女團aespa、內地女星姚晨以及香港男星李治廷盛裝出席，場面星光熠熠！

另方面，韓國男星宋仲基主演的黑幫片《禍亂》昨晚亦於康城舉行首映，今次是他入行以來首次行康城紅地氈。雖然出席康城前他於訪問中事先張揚話會帶同大肚妻子Katy Louise Saunders一同出席首映，但最終未見妻子蹤影。事後傳媒問宋仲基有關方面回應，他們表示他是為了妻子安全着想臨時改變計劃，亦考慮到影片充滿暴力場面考慮胎教問題大肚婆不宜觀看。