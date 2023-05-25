工作長期舉高手　五十肩高危

人到中年，關節問題陸續出現，五十肩便是常見毛病，患者肩膀持續疼痛，手臂郁動，痛楚更會加倍，痛得無法向前方或側面舉起手臂，動作僵硬如被冰封，故此又名冰凍肩。如果工作需要長期舉高手發力，特別要注意。

有位五十多歲男士前來求助脊醫，他說開工時肩膀會很痛，收工後亦持續疼痛，問症得知他從事裝修行業的泥水工種，經常搬運沉重物料和工具，做牆身批盪、砌磚鋪瓦等工序，經常舉高手臂用肩膀發力，而且入行已有三十年。

檢查時，請他舉起右手，發現活動幅度相當小，而且一邊舉手一邊叫痛，這些都是肩周炎徵狀。五十肩即肩周炎，成因主要是累積的勞損所致，肩關節由肩胛骨、鎖骨、肱骨組成，被多組肌腱、韌帶及關節囊圍繞，使到肩膀可靈活郁動，長期用力重複動作，可引致肩關節囊或肩胛肌腱發炎，產生組織黏連及纖維化，患者會感到肩膀和手臂乏力疼痛，大大影響日常生活，有患者又會因為怕痛不願郁動手臂，令肩周炎問題惡化。

脊骨神經科治療肩周炎的過程中，難免令患者感到痛楚，所以要有心理準備。脊醫以超聲波消除肩關節囊和肩胛肌腱的發炎情況，要將肩關節肌肉黏連位置消除，則會利用到衝擊波，不少患者都會叫痛。此個案中的男士因為忍得痛，所以比起其他患者療效快好幾倍，接受數次治療後，手和肩活動能力已康復六、七成。

由於這位男士繼續做裝修泥水工作，故此，建議他復工後，每工作逾半小時就要休息一下，最好是能夠做拉筋伸展，紓緩一下肩膀和手臂，好好保養關節。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家