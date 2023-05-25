2023年「郵品訂購服務」(七月至十二月) 現已接受訂購

【特約報道】香港郵政的二〇二三年「郵品訂購服務」(七月至十二月)已經開始接受訂購！下半年發行的特別郵票主題非常豐富及新穎，涵蓋本地文化、自然景觀、城市及交通發展等，必定有一款吸引到你！

七月份率先發行「非物質文化遺產 ─ 港式奶茶製作技藝」特別郵票，宣揚首批列入「香港非物質文化遺產代表作名錄」的港式奶茶製作技藝，奶茶愛好者一定不能錯過！有關飲食主題的特別郵票還有「香港蔬菜」，以色彩繽紛的顏色展示各種本地常見的蔬菜。

香港作為國際大都會，擁有多個文化藝術地標，國家《十四五規劃綱要》亦支持香港發展成為新興的中外文化藝術交流中心。為推動公眾人士對文化藝術的欣賞及促進香港文化產業的發展，香港郵政將以「香港文化藝術地標」為題發行特別郵票，展現多個本地文化藝術地標，包括香港故宮文化博物館、M+、戲曲中心、香港大會堂、香港文化中心、香港藝術館和大館。

除此之外，香港這塊彈丸之地，亦有着無數迷人的風景。香港郵政將以「香港自然景觀 ─ 群山」為題，透過香港知名攝影師袁斯樂的鏡頭，展示香港群山疊嶺的優美景色。

香港郵政亦會推出「香港鐵路服務發展」特別郵票，以不同鐵路路線的特色為主題，展示香港鐵路網絡四通八達，見證香港鐵路服務不斷發展；而「香港今昔系列：香港郵政總部」則會以一套四枚郵票、一張郵票小型張及相關集郵品展現香港郵政總部自一八四一年成立以來超過一百八十年的發展歷程。

顧客由即日起可於香港郵政網上購物坊「郵購網」（shopthrupost.hongkongpost.hk）預訂以上各款郵品。凡於六月七日（星期三）或之前預訂以上郵品，更可獲贈精美禮品及獎賞積分！

郵票‧郵趣@Hongkong Post Stamps：