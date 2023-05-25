霍建華傳復工與劉亦菲合作　林心如揚言無條件支持

台灣女星林心如昨日（24日）在台北出席代言的養生茶活動，以Deep V白裙示人的她明艷照人，同場更有網絡紅人77老大，已是第2年代言的林心如，說因合作開心，所以代言費跟去年一樣，未有調整。林心如的老公霍建華已有4年冇接拍內地劇集，日前被發現身在北京，即傳出他復工並跟內地女星劉亦菲合演新劇《玫瑰故事》，林心如說不方便回應，關於老公的工作詳情，應由對方的工作室回應，自己能做的只有無條件支持，又說他們已有默契，任何一方一定要留在家裏照顧女兒：「我覺得大家可以做喜歡的事都是好事，像我工作時他都會支持我，所以我也會支持他，讓他放心家裏的一切。」

林心如說今年下半年未有演出的計劃，而之前所拍的劇集及節目現時進入後期製作階段，至於有否內地節目或劇集邀約，她說要視乎時間及內容是否適合，因想陪女兒多點，並已計劃下月（6月）帶女兒到外地旅遊，但地點未定。她笑言6歲的女兒愈大愈纏身，之前她在台東工作時，女兒給她狂打視像電話外，又說關於生死的話題，不會在女兒面前忌諱。她說：「其實有時聽故事，或是日常生活都會聽到，畢竟我們總有一天都會走的。但我還是會盡量不要讓她感受到太多悲傷的事物，像她問我會不會當天使，我就說：『如果我當天使，我就會守護你。』盡量是比較溫馨的說法。」