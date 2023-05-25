餵父母服藥再膠袋冚頭　猿之助疑觸犯協助自殺

曾演神劇《半澤直樹2》的47歲日本歌舞伎演員市川猿之助，本月18日被發現一家三口輕生倒臥寓所。最後7旬父母雙雙身亡，市川猿之助則自殺不遂，撿回一命。其父母屍體經解剖後，初步判定是藥物中毒。猿之助受查時供稱全家人商量後相約赴死，但有日本傳媒透露，他疑趁父母服藥昏睡後，在2人臉上套上膠袋，其行為恐觸犯《日本刑法》第202條的「幫助自殺罪」。

據知猿之助在有關其性騷擾及濫權報道公開的前一晚，與父母舉行家族會議，揚言報道令他失去活下去的意義，慫恿全家尋死，「大家一起死吧，沒有活下去的意義了，睡覺的時候死是最輕鬆的。」之後，他從藥箱取出醫生處方的精神藥物，約凌晨12點讓父母服下，不久兩人更失去意識。他隨即拿出膠袋套在父母的臉上，確認兩人沒有呼吸後才取下膠袋，凝望兩人面容做最後的道別，並在父母身上蓋上被子。

18日早上，猿之助稱病打電話向公司請假，隨後亦吞下安眠藥企圖輕生，但被趕來的經紀人發現救回一命。搜查人員透露由於猿之助向父母提供藥物，並在他們服藥後套上膠袋，協助兩人輕生的行為，可能觸犯《日本刑法》第202條的「幫助自殺罪」，但其供述有矛盾，警方將慎重進行調查。

此外，猿之助有份參演的新片《劇場版 非常審查官 THE FINAL》原定下月16日開畫，女主角天海祐希得知猿之助輕生事件後大受打擊，原定所有電影宣傳已經取消，加上猿之助正在接受警方調查，電影恐怕會中止上映或延期。