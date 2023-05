眾星發文哀悼　天娜端納死前自爆一直暗戀米積加

美國一代樂壇巨星天娜端納(Tina Turner)離世的消息公布後,一眾名人紅星都有發聲明哀悼,其中曾在天娜傳記片《天娜真愛又如何》(What's Love Got To Do With It)中飾演天娜的美國女星安琪拉比薩(Angelina Bassett),透露天娜對她說的最後一句話「對我來說,你從來不是模仿我。相反,你深入你的靈魂,找到你內心的天娜,並向世界展示她。」而安琪拉亦引用天娜的名曲《The Best》的歌詞大讚天娜是「Simply the Best」(就是最好的)。

此外,曾與天娜在台上合唱過的美國天后Beyonce亦於自己的官網撰文向她致敬。她說:「我心愛的女王。愛你不息。我們都非常幸運能夠見證你的善良和美麗的精神將永遠存在。謝謝你所做的一切。」而影壇巨星史泰龍(Sylvester Stallone)亦於社交網貼上2人的合照並留言:「安息,天娜端納。。。其中一個真正的偉人!」

天娜死前一個月接受英國傳媒訪問,當時她自爆一直暗戀老拍檔滾石樂隊(Rolling Stones)主音米積加(Mick Jagger) ,她直言從早年她為滾石巡迴演唱會任表演嘉賓開始已愛上他。多年來她們多次在舞台上合作,其中一次是80年代在群星慈善演唱會Live Aid,表演期間米當眾扯爛對方的裙,這一幕亦成為經典!米積加亦有於社交網哀悼亡友,他說:「我對我的好朋友天娜端納的去世感到非常難過。她確實是一位非常有才華的表演者和歌手。她鼓舞人心、熱情、風趣且大方。她在我年輕的時候幫了我很多,我永遠不會忘記她。」