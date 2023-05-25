眾星發文哀悼　天娜端納死前自爆一直暗戀米積加

美國一代樂壇巨星天娜端納（Tina Turner）離世的消息公布後，一眾名人紅星都有發聲明哀悼，其中曾在天娜傳記片《天娜真愛又如何》（What's Love Got To Do With It）中飾演天娜的美國女星安琪拉比薩（Angelina Bassett），透露天娜對她說的最後一句話「對我來說，你從來不是模仿我。相反，你深入你的靈魂，找到你內心的天娜，並向世界展示她。」而安琪拉亦引用天娜的名曲《The Best》的歌詞大讚天娜是「Simply the Best」（就是最好的）。

此外，曾與天娜在台上合唱過的美國天后Beyonce亦於自己的官網撰文向她致敬。她說：「我心愛的女王。愛你不息。我們都非常幸運能夠見證你的善良和美麗的精神將永遠存在。謝謝你所做的一切。」而影壇巨星史泰龍（Sylvester Stallone）亦於社交網貼上2人的合照並留言：「安息，天娜端納。。。其中一個真正的偉人！」

天娜死前一個月接受英國傳媒訪問，當時她自爆一直暗戀老拍檔滾石樂隊（Rolling Stones）主音米積加（Mick Jagger） ，她直言從早年她為滾石巡迴演唱會任表演嘉賓開始已愛上他。多年來她們多次在舞台上合作，其中一次是80年代在群星慈善演唱會Live Aid，表演期間米當眾扯爛對方的裙，這一幕亦成為經典！米積加亦有於社交網哀悼亡友，他說：「我對我的好朋友天娜端納的去世感到非常難過。她確實是一位非常有才華的表演者和歌手。她鼓舞人心、熱情、風趣且大方。她在我年輕的時候幫了我很多，我永遠不會忘記她。」