限定日港粉麵　有創意有風味

別以為煮一碗好簡單，單是要求麵條軟硬度適中、湯汁足料入味、配料新鮮美味是基本，偶然還可以加點新意就最完美。若自問煮碗即食麵都可以出事的話，不如直接出街食喇！近日有日本拉麵和港式麵食店都推出限定新口味，不單湯鮮味濃，配搭又有新意，絕對能吸引客人眼球，再俘虜他們的味蕾。

極致蟹香

日本拉麵一向受歡迎，中環東京拉麵店金色不如帰 近日推出期間限定3個月的螃蟹湯拉麵，湯底的做法相當複雜嚴謹，蟹油以活紅蟹煉製2.5小時，蟹醬用超過17公斤螃蟹熬煮3小時以上，蟹湯以56公斤螃蟹製作，再加入熬煮7小時的雞湯而成，入口鹹中帶甜。配料有蟹肉加慢煮豚肉叉燒，再加點檸檬和茄，更加豐富。另外，店子亦推出黃金蟹肉餃子，餡料有1比1的蟹肉和豬肉，配自家製蟹醬拌勻，香脆多汁。想同時品嘗2款美食，可用優惠價點選限定套餐，更加美味。

搞鬼「荽」麵

早年芫荽大熱，無論咖啡、意粉、醬油或湯底都有咁「荽」得咁「荽」，為持續這熱潮，香港仔南記麵在今個夏天，推出一系列芫荽美食。芫荽撈米線以自家研發芫荽胡麻醬調配，加脆炸蝦片、黑木耳和芽菜外，還有首次登場的爽豬肉，拌勻來吃，芫荽和胡麻風味配合得剛好，升級的芫荽蓉湯底米紛，以芫荽湯配芫荽、新鮮芫荽和皮蛋外，亦加入爽豬肉配米線，邊吃邊來一口芫荽可樂，襯到絕。除此之外，開胃小菜有炸墨魚丸拼青瓜和炸蝦片，同樣配秘製芫荽胡麻醬，蘸來吃清新又清爽，各位芫荽控不能錯過。