【營事檔案】番茄雜丸湯意　充足茄紅素

這是一道結合意大利及港式元素的菜色，靈感來自茶餐廳的叉燒湯意粉，卻用上了家中必備的不同丸類去代替叉燒，加上番茄湯底的湯意粉，再結合較少見的黃色椰菜花。不但簡單易煮，又可以利用到家中剩下的食材，製作出不一樣的味道。

番茄抗氧化

番茄是一種富含維他命和礦物質的蔬菜，當中最著名的營養素就是茄紅素。茄紅素是一種天然色素，屬於類胡蘿蔔素的一種，它具有很強的抗氧化作用，可以保護人體不受自由基損傷。由皮膚的細胞彈性及老化，到各種疾病問題，包括心血管疾病等，抗氧化都是預防以上情況加劇惡化的營養素。

黃色椰菜花有護眼功能

黃色或橙色的椰菜花都是椰菜花的一種，和一般的白色椰菜花相比，它富含更多的營養素。其中含有豐富的葉黃素，有抗氧化及促進視力健康的功效。葉黃素是類胡蘿蔔素的一種，主要存在柑橘類水果、玉米、南瓜等食物中。在維護眼睛健康上，葉黃素是視網膜中的一種成分，能夠吸收並維持光線能量，以及促進視網膜細胞生長和再生。

【番茄雜丸湯意】

材料：

番茄 2個

黃色椰菜花 1/8棵

牛丸 2粒

陳皮魚蛋 2粒

意粉 60克

調味料：

蒜蓉 2湯匙

豉油 2茶匙

蠔油 1茶匙

茄汁 1茶匙

胡椒粉 適量

做法：

1.番茄切件、黃色椰菜花切件備用。

2.意粉按包裝時間少3分鐘煮熟，盛起備用。

3.燒熱鑊，加入蒜蓉爆香，再加入番茄炒至軟身。

4.然後加入200毫升水及調味料。

5.煮滾後加入黃色椰菜花、牛丸、陳皮魚蛋及意粉，煮至收汁，完成。

Profile

吳瀟娜 (Lillian) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長以簡單方便食品，設計能配合香港女性生活態度的健康餐單。