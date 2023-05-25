楊紫瓊新劇推出　首集向邊位已故華人天后致敬？

楊紫瓊勇奪奧斯卡金像影后之後拍攝的Disney+新劇《西遊ABC》（American Born Chinese）昨日上線，首季共有8集。劇集充滿中國元素，除了飾演孫悟空的吳彥祖滿口流行普通話對白之外，首集更出現經典華語金曲《甜蜜蜜》，向已故台灣天后鄧麗君致敬！

由漫威超級英雄賣座片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legendary of Ten Rings）亞裔導演Destin Daniel Cretton執導的《西》，是改編自美國漫畫作家楊謹倫的同名英語小說。除了楊紫瓊和吳彥祖之外，劇中大部分卡士都是亞裔人士，其中包括飾演楊紫瓊妹妹的楊雁雁，她亦是來自馬來西亞。曾憑《爸媽不在家》以及《熱帶雨》兩度勇奪金馬獎，絕對是實力派！她於《西》中飾演男主角王進的媽媽。首集中就出現她駕車載兒子返學時車內播着鄧麗君金曲《甜蜜蜜》的情節。

此外，在劇中飾演吳彥祖兒子的劉敬亦大有來頭，他之前已在大熱台劇《華燈初上》中演出過，於劇中飾演林心如的兒子。劉敬昨日趁劇集上線而公開片場花絮照，他與「觀音娘娘」楊紫瓊開心合照。