一舞傾城︱楊明一個打十個　同姚子羚激吻唔尷尬

無綫劇集《一舞傾城》上周首播以來成為熱話，尤其昨晚（23日）「最後處女」「KK」陳星妤出現「血腥」場面，因月事到而賣身失敗，令網民熱議。今晚（24日）播出的一集，對「Marco」關楚耀有好感的陳星妤，陪對方出席派對，雖然言談舉止被讚大方高貴，但關楚耀的朋友問及她的職業時，她為隱瞞舞女的身份，謊說職業是跟助人有關：「幫人紓緩情緒同埋氹人開心。」隨即被問是否做社工，她硬着頭皮說是類似，又稱幫助對象是貧困人士，而她見到關楚耀的朋友非富則貴，即有感自己跟關楚耀的距離太大，欲疏遠關楚耀。

另外，「Michelle」姚子羚為了幫陳星妤向「麻鷹哥」李嘉賠罪，大玩飲酒遊戲，但期間捉弄李嘉，令他氣上心頭。姚子羚放工時在街頭被李嘉的手下淋潲水及以木棍施襲，幸好「志飛」楊明英雄救美，成功以一敵眾，並孭着一身潲水的姚子羚受傷返家，令女方非常感動。

《一》劇常有重口味場面，今集則是為「巧巧」文凱玲孭債的「細細粒」鄺潔楹，為了清還巨債，答應客人「大魯」在遊艇玩SM性虐，穿低胸裙的鄺潔楹被綁在床上動彈不得，而「大魯」則半裸現身，拿着激光玩具槍狂射及揮舞。未知是否因尺度關係，性虐場面點到即止，鄺潔楹未有和對方埋身肉搏，而之後的鏡頭則交代她一身傷痕的離開遊艇時，見到文凱玲即忍不住哭起來。