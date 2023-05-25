黃智雯被叉頸扯頭髮拋埋牆　陳展鵬：我以為係吊威吔

藝人陳展鵬與黃智雯今日（25日）出席無綫新劇《隱門》宣傳活動，兩人表示今次是首度合作拍劇，新鮮感十足。智雯透露在劇中有大量肢體碰撞的場口：「掌摑已經係太簡單，我仲畀人叉頸、拖行同暴力虐打。其中一場戲好深刻，我畀岱融哥（吳岱融）叉頸同扯頭髮，拖行去後巷再將我拋埋牆，拍完發現周身又瘀又損，由於效果太逼真，我依家見到岱融哥，個畫面即時出晒嚟，見到佢都有啲驚，因為從來冇試過畀人咁虐打。」

展鵬指當日也在拍攝現場目擊整個拍攝，他笑言：「我以為佢拋埋牆嗰下係吊威吔，見到智雯個反應咁逼真，心諗果然係訓練班出身。不過之後再拍其他動作戲，智雯就識得錫身少少。」智雯稱此後開始懂得跟對手互就力度以及會保護自己，展鵬說：「都係因為我成日同岱融哥對手，佢當咗你係我咁打，冇留力所以重手咗，智雯個角色好激烈同好爆炸性。」智雯續指拍攝期間精神壓力大及沉鬱，經常處於崩潰狀態，且精神消耗大，回到家中生人勿近。至於展鵬坦言自己是劇中唯一可以跟岱融對打之人：「佢打我，我又打佢，不過呢套唔係功夫片，係倫理劇，動作戲係因為劇情。」