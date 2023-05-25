湯洛雯望影突破性婚照：不過仲等緊馬國明個期！

藝人湯洛雯（靚湯）今日（25日）為無綫新劇《隱門》進行宣傳，她表示劇中有小量動作場面，但被打得最甘一場是被劇中父親張國強狂打頭：「即刻覺得好有爸爸感覺，細個都有畀爸爸打，但都只係打手板。」問到會否要求未來老公馬國明一齊收看新劇？她坦言對方想，但自己就怕尷尬，故叫馬國明獨個兒在客廳看：「佢鍾意即時睇，我就鍾意重溫。佢都好鍾意叫我睇佢啲劇，我依家要睇，佢最近兩套劇都好睇。（有機會成為視帝？）喺我心目中佢向來都係視帝。（馬國明睇完你嘅劇會唔會畀評價你？）佢唔會講負面嘢，對於佢嘅評論我只會當浮雲，成日都話幾好，明明唔好都話幾好。（你會唔會評價番佢？）我咩程度可以畀意見呀！」靚湯笑言經常要求對方劇透，但馬國明卻守口如瓶：「我有次好認真同佢講，我想你對我坦白，佢好緊張咁話會坦白，我話咁你講畀我知劇中邊個係奸人。（咁佢有冇講？）佢都係冇講，只肯點頭同搖頭表示。」

提到婚禮在即，靚湯謂正積極減肥，並籌備到外地影婚紗照：「不過仲等緊馬國明個期，因為佢好似仲要拍多套劇。佢係冇乜儀式感嘅人，覺得兩個人喺埋一齊就得，但我覺得影婚紗相係一個回憶同留念。（婚照會唔會有獨角獸元素？）我哋已經成熟咗，其實仲未有構思，連裙都未揀，所有嘢都好初步，希望可以有啲突破性嘅嘢。」