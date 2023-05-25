純電Spectre現身Rolls-Royce全新陳列室！講緊的是身價更是高達20萬的1:8 Spectre模型車。至於真Spectre，勞斯萊斯(香港)表示應可於今年第四季抵港。

最近勞斯萊斯(Rolls-Royce)灣仔陳列室剛完成擴充，並換上當代美學新設計重新開幕。加上今年是森那美集團成為勞斯萊斯汽車於香港及澳門獨家經銷商的20周年，別具意義。

全新陳列室面積逾6,600平方呎，展示多款車型，包括身披Tempest Grey外漆的Cullinan、完美詮釋暗黑美學的Black Badge Cullinan、分別擁有Bespoke Turchese及首見Witterings Blue車色的Phantom Extended Series II及Ghost。不過講到最矚目的莫過於同場展出了純電動轎跑車Spectre 1:8模型。該輛1:8 Spectre，像真度極高，身價更是高達20萬。不僅頭尾冚和車門皆像真車般可以打開，還配備Bespoke星空車頂、星光門板及發光面罩，連模型車都認真到一個點，問你服未？

講番真Spectre，據勞斯萊斯(香港)表示，純電Spectre最快在今年第四季度開始便交付香港客戶，換言之到時大家就有機會見到真車喇 ！期待吧！？