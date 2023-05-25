「萬人迷」碧咸現身惹哄動　鄧紫棋任表演嘉賓感榮幸

「萬人迷」碧咸、鋼琴家郎朗、歌手鄧紫棋（G.E.M.）以及內地歌手阿雲嘎，今日（25日）現身澳門倫敦人酒店開幕擔任嘉賓，眾人先踏過紅地氈、給予傳媒拍照，之後再與兩位活動司儀藝人陳貝兒及黃庭鋒暢談感受，之後再於酒店綜藝館參與開幕儀式及表演，無綫高層樂易玲亦有出席活動。

萬人迷現身，自然吸引到大批粉絲及市民到場一睹風采，當碧咸坐駕抵埗一刻，現場即時爆出瘋狂尖叫聲。碧咸分享感受時表示已有4年未有到來，今次能再訪此地有回家的感覺。G.E.M則是首位於這個綜藝館表演的嘉賓，自言感到非常榮幸。而郎朗就表示會演繹蕭邦及中國傳統音樂。

當碧咸離開紅地氈後，他即步向場邊的粉絲群，現場再次爆出瘋狂尖叫，他大方與粉絲合照、握手及簽名，非常親民，15分鐘後碧咸才進入會場。

於典禮上碧咸表示今次是住在由他親自參與設計的套房中，笑指置身到處都是自己相片的房間內，自己也忍不住要打卡，他透露稍後會增設哈利波特展覽，更大爆女兒Harper是哈利迷。之後G.E.M.則演繹了《光年之外》、《泡沫》以及廣東歌《喜歡你》，再有郎朗的鋼琴演出及阿雲嘎的美妙歌聲，令觀眾聽大飽耳福。