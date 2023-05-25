吉田實紀 霸氣肉感K奶

父母對下一代有着深入影響，除咗本身嘅行為習慣會令小朋友有樣學樣，最緊要係身上有啲特徵會遺傳畀細路，好似今年30歲嘅吉田實紀，就繼承咗媽媽胸前偉大嘅天賦，令佢嘅寫真事業如魚得水！

豐乳肥臀

好多女仔迷信瘦等於靚，於是博晒命減肥，殊不知過猶不及，搞到自己瘦骨嶙峋，着起性感衫都唔慌靚得去邊！講真女仔要有番啲肉地，男人先會鍾意，所以日本寫真界有好多豐滿尤物，而今日為大家介紹嘅吉田實紀就係最佳人辦。有「令和四大乳神」之稱嘅實紀，身材相當豐滿，唔止心口有對39吋K Cup爆乳，玉臀亦夠大夠翹，加上皮白肉嫩，獲得「肉感NO.1」嘅稱呼，唯一缺點係條腰粗咗少少，但吸引力依然相當高！

好戲之人

吉田實紀好細個已經去咗應徵做小演員，事關佢阿媽鍾意演戲同睇戲，希望囡囡可以喺戲劇界發展。實紀亦冇辜負阿媽嘅期望，喺最近就有份參演舞台劇《偵探和長眠者》，演技備受好評。當然，實紀有咁豐滿嘅身材，又點會唔畀藝能事務所睇中呢？所以演戲之餘，實紀亦係一名寫真女優，發展都算唔錯，試過喺選美活動「Miss Action 2017」獲得亞軍。剛才提到實紀好受媽媽影響，唔止演戲潛能，仲包括心口對巨乳，原來佢嘅外婆、媽媽同阿姨都係好波之人，照咁睇，實紀有今日真係要多謝媽媽喇！